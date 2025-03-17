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Из Матичарског звања: Умрли

17.03.2025. 07:38 07:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Живан Папић (1958), Софија Кечић рођ. Барчикин (1957), Драгутин Марковић (1951), Радислав Муљајић (1954), Госпава Фриварски рођ. Џакић (1938), Јелица Перчић рођ. Перчић (1968), Јан Крижан (1954), Илија Руњајић (1936), Душан Релић (1978), Богдан Старчевић (1947), Зоран Малуцков (1968), Ћазим Бејтулаху (1980), Жељко Мандић (1956), Милица Грандић рођ. Јевремов (1949), Милутин Бауцал (1966), Јела Вукић рођ. Крунић (1948), Јока Шаговновић рођ. Медан (1943), Марко Грубачић (1981), Милан Врсајков (1951), Звонимир Беркловић (1953), Смиљка Стојковић рођ. Стојковић (1951), Мирко Шкорић (1970), Мара Лукић рођ. Врачар (1975), Мара Лукић рођ. Шукало (1942), Влатко Фаркаш (1952), Стеван Береш (1956), Марко Мутавчић (1945), Исмет Табаковић (1940), Миливоја Шуштум (1961), Мирослава Срдић рођ. Миловановић (1943), Катица Хорват рођ. Молнар (1936).

Из матичарског звања из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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