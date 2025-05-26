Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Ержебет Леваи рођ. Черњак (1944), Саша Видаков (1978), Милорад Кнежевић (1939), Мирослав Вујковић (1965), Чедо Клисара (1937), Стеван Хајду (1947), Стеван Шафарик (1965), Жарко Караџић (1963), Ристо Билић (1962), Марко Благојевић (1950), Милош Јеринкић (1957), Богдан Марковић (1948), Жељко Видовић (1971), Радивоје Мандић (1946), Александар Вујновић (1955), Зоран Влаовић (1977), Јан Варџик (1964), Зора Тешановић рођ. Дакић (1975), Ђуро Бјелановић (1945), Марија Мушикић рођ. Копривица (1957), Рајко Илић (1961), Дамир Докић(1959), Дамир Докић (1959), Марија Загорац рођ. Загорац (1974), Маја Ристић рођ. Ристић (1998), Неђо Миливојевић (1947), Петар Поповић (1941), Звонко Слијепчевић (1955), Владимир Музека (1933), Љиљана Лазин рођ. Црњак (1950), Станка Јатић рођ. Субић (1955), Љиљана Мађаревић рођ. Јевремовић (1950), Ладислав Лепар (1952), Јулиана Немет рођ. Сеч (1943), Стипан Дујмовић (1955), Марица Пап рођ. Попов (1959), Коса Војновић рођ. Оџаковић (1943), Марко Андрић (1999).