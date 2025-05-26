из матичарског звања: умрли

Војводина

ШАНСА ЗА ПОСАО Траже се продавци, монтери, васпитачи...У СРЕДУ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ БЕЧЕЈУ ШАНСА ЗА ПОСАО Траже се продавци, монтери, васпитачи...У СРЕДУ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ БЕЧЕЈУ

СЕЋАЊЕ НА НЕКАДАШЊУ ЈУГОСЛАВИЈУ! Млади из Суботице настављају да обележавају Дан младости и 40 година после СЕЋАЊЕ НА НЕКАДАШЊУ ЈУГОСЛАВИЈУ! Млади из Суботице настављају да обележавају Дан младости и 40 година после

КАД КОШНИЦА ПОСТАНЕ УЧИОНИЦА Вукашин Остојин – богослов по позиву, пчелар по страсти КАД КОШНИЦА ПОСТАНЕ УЧИОНИЦА Вукашин Остојин – богослов по позиву, пчелар по страсти

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ПОДСТИЧЕ МЛАДЕ ДА ОСТАНУ, ЖИВЕ И РАДЕ У СВОМ КРАЈУ За венчање сваком пару по 50.000 динара ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ПОДСТИЧЕ МЛАДЕ ДА ОСТАНУ, ЖИВЕ И РАДЕ У СВОМ КРАЈУ За венчање сваком пару по 50.000 динара