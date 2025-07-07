ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Зоран Давидовац (1965), Босиљка Ћирић рођ. Гужвица (1946), Стојан Рачић (1934), Љубомир Стефановић (1966), Млађен Ђерић (1950), Драгица Бркљач рођ. Марјанац (1940), Халида Медић рођ. Хоџић (1964), Драги Роглић (1955), Јово Бабић (1934), Мара Ковачевић рођ. Полимац (1948), Маргит Хала рођ. Варњу (1956), Милан Јеловац (1948), Надица Врбашки рођ. Мирков (1954), Милева Бошњак рођ. Гајић (1969), Љубомир Стричевић (1953), Љубомир Мандић (1957), Борислава Живковић рођ. Никшић (1936), Бојана Благојевић рођ. Миловић (1948), Милош Голић (1954), Зоран Бошкоћевић (1961), Илона Сабо рођ. Шите (1963), Зорана Лукић (1994), Софија Секицки рођ. Петров (1944), Владимир Симић (1986), Радојка Жујко рођ. Малешевић (1939)