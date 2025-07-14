из матичарског звања: умрли

Војводина

„ОПРОСТИТЕ МИ, ХРИСТА РАДИ“ Возач аутобуса из Русије последњег дана на послу у Зрењанину путницима оставио поруку „ОПРОСТИТЕ МИ, ХРИСТА РАДИ“ Возач аутобуса из Русије последњег дана на послу у Зрењанину путницима оставио поруку

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КАМП ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА Седам дана за дружење и уживање у Вршцу КАМП ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА Седам дана за дружење и уживање у Вршцу

ПЕТРОВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ У БАЧКОМ БРЕСТОВЦУ Традиционална тродневна манифестација окупила велики број посетилаца ПЕТРОВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ У БАЧКОМ БРЕСТОВЦУ Традиционална тродневна манифестација окупила велики број посетилаца