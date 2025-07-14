ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Триво Обрадовић (1949), Милена Чалакић рођ. Вујновић (1947), Мирјана Ћикић рођ. Талијан (1953), Снежана Савић (1958), Славица Мркобрад рођ. Васиљевић (1950), Веселин Вулевић (1947), Милош Мијић (1955), Весна Теодоровић рођ. Стокрп (1954), Стојан Јездић (1937), Ивица Матковић (1951), Марија Киселица рођ. Петрович (1948), Миланка Ђорђевић рођ. Томић (1960), Љубомир Којић (1944), Вера Адамовић рођ. Ћрић (1943), Њези Ибрахими (1968), Золтан Хегедиш (1947), Јован Кошић (1954), Дивна Чорта рођ. Вукотић (1954), Милош Сеферовић (1943), Владимир Анђеловски (1958), Драгољуб Поповић (1961), Драгана Бањац рођ. Рељић (1985), Никола Брцански (1956), Душан Гвоздић (1943), Енвер Мемиши (1962), Буде Пањковић (1937), Станиша Његован (1977), Андрија Хорњик (1958), Лука Петровић (1943)