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У КЛУБУ „ТРИБИНА МЛАДИХ” НОВИ ЛИКОВНИ УГОЂАЈ Изложба Угљеше Цолића „Иконостас”

08.04.2025. 11:46 11:47
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
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изложба
Фото: промо

Самостална изложба слика др Угљеше Цолића под називом „Иконостас” биће отворена вечерас од 19 сати у Клубу „Трибина младих” Културног центра Новог Сада, Католичка порта 5.

Цолићеву самосталну 86. изложбу отвориће историчар уметности Марко Срдановић, а у музичком делу програма наступиће мешовити хор КЦ „Младост” из Футога са уметничким руководиоцем и диригентом мр Небојшом Бурићем.

Поставка ће моћи да се погледа до 21. априла.

З. Мл.

изложба
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Нови Сад
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