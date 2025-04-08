У КЛУБУ „ТРИБИНА МЛАДИХ” НОВИ ЛИКОВНИ УГОЂАЈ Изложба Угљеше Цолића „Иконостас”
08.04.2025. 11:46 11:47
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Самостална изложба слика др Угљеше Цолића под називом „Иконостас” биће отворена вечерас од 19 сати у Клубу „Трибина младих” Културног центра Новог Сада, Католичка порта 5.
Цолићеву самосталну 86. изложбу отвориће историчар уметности Марко Срдановић, а у музичком делу програма наступиће мешовити хор КЦ „Младост” из Футога са уметничким руководиоцем и диригентом мр Небојшом Бурићем.
Поставка ће моћи да се погледа до 21. априла.
З. Мл.