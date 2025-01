Након 26 догађаја у осам земаља у 2024, престижном европском наградом EXIT ЗАПОЧЕО ГОДИНУ ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА

EXIT фестивал са снажним замахом улази у годину великог јубилеја - након 26 догађаја у осам земаља крунисаних још једним сјајним издањем на Петроварадинској тврђави у прошлој години, EXIT је недавно тријумфовао на Европским фестивалским наградама, освојивши EXIT je nedavno trijumfovao na Evropskim festivalskim nagradama, osvojivši The Take a Stand Awardза кампању „Живи уживо!“ (Life is Live!), спроведену у сарадњи са Уницефом.