ПОБЕДНИЧКЕ РАДОВЕ СА ФЕСТИВАЛА „SHORT CUT” ГЛЕДАЈТЕ ВЕЧЕРАС НА СПЕНСУ Кратки филмови и фотографије који су освајали награде

Реч је, иначе, о културно-едукативном пројекту, који се састоји од фестивалског дела такмичарског карактера посвећеног кратким филмовима и изложбе фотографија „Објектив(н)и”, такође такмичарског карактера.

На фестивалу је приказано 15 остварења, које је одабрао стручни жири и која су конкурисала за најбоље у четири фестивалске категорије: туризам, екологија, живот и анимирани филм.

Филм „ОВО” Стива Спасојевића из Француске проглашен је за најбољи у категорији анимирани филм, у категорији екологија „There was a cedar forest” (Била једном шума кедрова) Артура Чеха из Француске, док је најбољи у категорији туризама филм „Дубаи - Into the Future” (Дубаи – у будућност) Викаша Такура из Индије. У категорији живот, епитет најбољег понео је филм „Sands of time” (Песак времена) Пуруше Анокеиa из Шри Ланке. Победник фестивала и освајач Гран При признања је филм „Penniless Cinema” (Бесплатан биоскоп) Али Арефнасаба из Ирана.

Када је о фотографијама реч, треће место на конкурсу освојила је Невенка Петковски, Србија-Северна Македонија, друга је била Светлана Рајковић из Србије, а прво место освојио је студент на Факултету за медије и комуникације Илија Мијалковић из Инђије. Ј. В.