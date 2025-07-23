Распоред сахрана за четвртак, 24. јул

Војводина

У току су радови на уређењу Словачке евангелистичке цркве у Лалићу ОПШТИНА ОЏАЦИ УЛАЖЕ У ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ ДУХОВНЕ БАШТИНЕ У току су радови на уређењу Словачке евангелистичке цркве у Лалићу ОПШТИНА ОЏАЦИ УЛАЖЕ У ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ ДУХОВНЕ БАШТИНЕ

У АВГУСТУ ПОЧИЊЕ ДА РАДИ КАРДИОЛОГ У ДЗ АЛИБУНАР Нова кардиолошка сонда и Холтер ЕКГ У АВГУСТУ ПОЧИЊЕ ДА РАДИ КАРДИОЛОГ У ДЗ АЛИБУНАР Нова кардиолошка сонда и Холтер ЕКГ

ПЕТА ДАЛМАТИНСКА ФЕШТА У РИЂИЦИ У кулинарском надметању учествовало 25 мајстора ПЕТА ДАЛМАТИНСКА ФЕШТА У РИЂИЦИ У кулинарском надметању учествовало 25 мајстора

КУПАЧИ, ОВО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ Стигли резултати анализе воде на купалиштима у средњем Банату КУПАЧИ, ОВО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ Стигли резултати анализе воде на купалиштима у средњем Банату