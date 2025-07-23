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Распоред сахрана за четвртак, 24. јул

23.07.2025. 14:59 15:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Петроварадину и Каћу у четвртак, 24. јула, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Бранислав Вељка Докнић (1956.11,15

Бранка Чедомира Веселиновић – Поповић (1948.)         12,00

Миломир Љубише Шајтош (1960.12,45

Драгица Николе Бошњак (1928.13,30

Дамир Николе Миладиновић (1963.14,15

Нови Сад, Католичко гробље:

Јожеф  Алајоша Мокуш (1939.13,00                                        

Петроварадин, Ново гробље:

Радојка Гојка Тодоровић (1944.11,00

Каћ                                          

Драган Стане Перуновић (1961.15,00

распоред сахрана јкп лисје градска гробља
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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