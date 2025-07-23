Распоред сахрана за четвртак, 24. јул
23.07.2025. 14:59 15:27
Коментари (0)
У Новом Саду, Петроварадину и Каћу у четвртак, 24. јула, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Бранислав Вељка Докнић (1956.) 11,15
Бранка Чедомира Веселиновић – Поповић (1948.) 12,00
Миломир Љубише Шајтош (1960.) 12,45
Драгица Николе Бошњак (1928.) 13,30
Дамир Николе Миладиновић (1963.) 14,15
Нови Сад, Католичко гробље:
Јожеф Алајоша Мокуш (1939.) 13,00
Петроварадин, Ново гробље:
Радојка Гојка Тодоровић (1944.) 11,00
Каћ
Драган Стане Перуновић (1961.) 15,00