БОМБА У НАПУЉУ: Вања Милинковић-Савић потписао, Торино трља руке

Како је објавио Фабрицио Романо, Торино је коначно пристао на понуду италијанског шампиона, те ће се српски чувар мреже придружити тиму који предводио Антонио Конте.

Управо је темпераментни стручњак инсистирао на доласку Милинковић-Савића, а на крају му је испуњена велика жеља.

🚨🔵 Vanja Milinković-Savić to Napoli, here we go! Verbal agreement in place with Torino for Serbia goalkeeper to join Conte’s squad.



Milinković said yes to Napoli in June, fee worth €21m to Torino paid in four years. pic.twitter.com/qrjwG70fh3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025