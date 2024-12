ДЕРБИ ЛИВЕРПУЛУ: Лидер надиграо Сити, „грађани“ на „минус 11“

Стрелци су били Коди Гакпо у 12. и Мохамед Салах у 78. минуту из пенала.

Сити је доживео шести узастопни пораз и сада је на „минус 11“ у односу на лидера.

Ливерпул води са 34 бода, Арсенал и Челси имају по 25, а Брајтон и Сити по 23 бода.

Liverpool go 9 points clear at the top of the Premier League, and 11 points clear of Man City 💪#LIVMCI pic.twitter.com/srZVBVpQ7M

— Premier League (@premierleague) December 1, 2024