ДОБИЛИ СМО И ШЕСТОГ УЧЕСНИКА МУНДИЈАЛА 2026: Иран четврти пут узастопно на СП

Иран је одиграо нерешено 2:2 против селекције Узбекистана у осмом колу групе А азијских квалификација.

Узбекистан је повео у 16. минуту, а гол је постигао Хоџимат Еркинов. Мехди Тареми је у 52. минуту погодио за 1:1, али је Абосбек Фајзулајев минут касније поново довео Узбекистан у вођство.

Тареми је у поготком у 83. минуту донео донео Ирану реми и пласман на Светско првенство.

Иран је два кола пре краја треће фазе азијских квалификација обезбедио пласман на СП и водећи је на табели групе А са 20 бодова, док је Узбекистан на другом месту са 17.

