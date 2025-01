ГОТОВО ЈЕ, ВЛАХОВИЋ НАПУШТА ЈУВЕНТУС! Ево у који лондонски клуб Србин неће...

Новинар Фабрицио Романо тврди да никакав контакт између Влаховића и "плаваца" не постоји. Италијански и енглески медији су раније пренели да би Челси могао да купи Влаховића, ако не сада, онда на лето. Али, делује да од тога неће бити ништа.

Влаховићу уговор истиче у јуну 2026. године, месецима се прича о продужењу сарадње, дуго су трајали преговори, али наводно српски нападач није прихватио понуђене услове који су били финансијски слабији од досадашњих. Преговори су стали и јасно да је растанак једини излаз. Процена је да би Јуве тражио за Влаховића око 40.000.000 евра. Више не може јер ће на лето Душан ући у последњу годину уговора, па клуб из Торина ризикује да годину касније остане без ичега...

Влаховић ове сезоне има учинак од 12 голова на 24 утакмице у свим такмичењима. Члан италијанског гиганта постао је у јануару 2022, када је стигао из Фиорентине, у трансферу вредном 83,5 милиона евра.

Подсећамо, поред Челсија, Арсенал је један од клубова за који се најчешће писало да је заинтересован за услуге Душана Влаховића. Ко зна, можда ипак заврши у Лондону.

🚨🔵 No contacts taking place between Chelsea and Juventus for Dusan Vlahovic despite links in UK.



He’s not a name on Chelsea list now. pic.twitter.com/fW1h9iubpF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025