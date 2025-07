(ВИДЕО) ХАОС ИСПРЕД МАРАКАНЕ: Делије и полиција се потукли пред меч са Линколном, одјекивали топовски удари, има повређених!

Имају црвено-бели предност из првог меча од 1:0, што је помало и изненађујуће.

Сат времена пред почетак утакмице Црвене звезде и Линколна дошло је до туче између навијача, популарних "делија" и припадника полиције.

Б92 јавља да је испред северне трибине неколико млађих навијача дошло до сукоба са органима реда, да би потом велики број људи дотрчао до тог места.

29.07.2025, FK Crvena Zvezda🇷🇸 - Lincoln Red Imps FC🇬🇮, Delije fight with 1312 before match



