ИСТОРИЈА У РУСИЈИ: Фудбалери Краснодара први пут постали шампиони

Они су код куће у мечу последњег кола савладали московски Динамо резултатом 2:0 и тако првенство завршили изнад прошлогодишњег шампиона Зенита.

Први гол за Краснодар дао је Колумбијац Џон Кордоба у 46. минуту. Кордоби је то био 12. гол у сезони у руској Премијер лиги. Коначан резултат поставио је резервиста Никита Кривцов у 82. минуту.

For the first time in Russian football history, FC Krasnodar are champions of the Russian Premier League!



The Bulls captured their maiden title in the 2024/25 season, finishing one point ahead of Zenit in a nail-biting finale.



Heading into Matchday 30, Krasnodar led Zenit by… pic.twitter.com/LIx4rnFqTE

— 301🇦🇲 (@301arm) May 24, 2025