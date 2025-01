ЈУВЕ ДОВЕО ВЛАХОВИЋУ КОНКУРЕНЦИЈУ! Нападач плаћен ЧАК 95 милиона евра!

Шпиц Пари Сен Жермена у Торино стиже као позајмљени играч до јуна ове године, без опције куповине.

Тијаго Мота, тренер "Старе даме", жели да појача конкуренцију у нападу, који предводи Душан Влаховић.

Коло Муани се није наиграо ове јесени код "свеца", тек 14 утакмица, у којима је углавном, улазио са клупе.

🚨⚪️⚫️ Randal Kolo Muani to Juventus, here we go! Deal in place on loan until June from PSG and NO buy option clause.



Kolo Muani has accepted the proposal and will fly to Turin this week for medical tests.



Agreement sealed. 🇫🇷 pic.twitter.com/8lnxDC1k5d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025