КОЛАРОВ ДЕБИТОВАО ПОБЕДОМ, млади фудбалери Србије бољи од Турске у Истанбулу

На дебију селектора Александра Коларова стрелци за Србију били су Алекса Цветковић у 45+1. и Вања Влаховић у 58. минуту, након што је претходно промашио пенал. Гол за Турску постигао је Мустафа Хекимоглу у 54. минуту.



Дуел је одигран у Истанбулу, на стадиону "Кочели", након шест дана интензивних припрема у Новом Саду и Старој Пазови.

Таман кад је деловало да ће се прво полувреме завршити без голова, на сцену је ступио Алекса Цветковић, везиста ОФК Београда. Он је у првом минуту надокнаде добио сјајан пас од Вање Влаховића, још боље заломио противника, а онда изузетно прецизним ударцем донео предност "Орлићима".

Није Србија дуго водила, пошто је Хекимоглу у 54. минуту донео изједначење, али је још краће било нерешено. У 57. минуту изабраници Александра Коларова изнудили су једанаестерац, а асистент првог гола је преузео одговорност. Промашио је пенал Влаховић, али је покупио одбитак и главом га сместио у мрежу домаћина за, како се испоставило, коначних 2:1 за нашу селекцију.

Vanja Vlahović adds a goal to his earlier assist - missed the penalty but scored the rebound. Some confusion among the Turkish players, but it was of course a clean goal.



The second half has been tough for us, though, under nearly constant pressure.pic.twitter.com/xaT0jUyBgE

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) November 19, 2024