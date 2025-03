ЛИГА ЕВРОПЕ: Полицајци "похапсили" жуто-црне у Истанбулу, бледи Манчестер без победе против Сосиједада

Тако је и било. Ренџерс је славио са 3:1. Први погодак видели смо већ после седам минута када је Сирил Десерс довео свој тим до предности, а да није било ВАР система постигао би још неколико голова.



Имао је Фенер одговор на ову предност Ранџерса, па је Ђику који је у току првог полувремена ушао у игру уместо повређеног Сојунџуа стигао до изједначења.

Ипак је први део игре припао Шкотском тиму, који је поново стигао до вођства преко Вацлава Черног, а голу је претходио дупли пас са Десерсом који је био убедљиво најбољи појединац тима из Глазгова, који ће тако са предношћу играти реванш на свом терену.

Мирно прво полувреме смо гледали на Реале арени, где су се састали Сосиједад и Манчестер јунајтед, који су на крају одиграли 1:1. Готово ништа специјално нисмо видели у првом делу меча, али зато у другом јесмо. Морали смо да чекамо све до 58. минута када је често оспоравани Џошуа Зиркзе на асистенцију Алехандра Гарнача. Имао је Сосиједад одговор на ову предност Јунајтеда и то са беле тачке, одакле је Ојарзабал савладао Андреа Онану. Тако је овај дуел окончан без победника, што нам гарантује спектакл на Олд трафорду за седам дана.

Можда су мало изненађење направили фудбалери АЗ Алкмара који су на свом терену победили Тотенхем минималним резултатом 1:0. Да ствар по екипу Енџија Постекоглуа била још гора, јер је једини гол постигао Бергвал, што је био аутогол и то је био једини погодак на мечу. Свакако тежак посао је пред Тотенхемом у реванш мечу који ће бити у Лондону.

Пред пуним стадионом у Букурешту, фудбалери Олимпик Лиона успели су да победе екипу ФЦСБ са 3:1.

Бољи су током целог меча углавном били играчи из Француске, који су морамо рећи на крају заслужено стигли до предности пред реванш. Први гол на мечу је постигао Николас Таљафико после сјајног центрашута. Домаћин је на половини другог полувремена стигао до изједначења, али је финиш меча припао гостима. И то је у главној улози био Малик Фофана са своја два гола је омогућио свом тиму да са сигурном предношћу оде на реванш који се игра на свом терену.

What will happen in the second legs? 🔮#UEL pic.twitter.com/K7B6SSjN3N

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 6, 2025