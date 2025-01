ЛИГА ШАМПИОНА: Манчестер сити "преживео", Реал и Бајерн у плеј-офу, Динамо остао "испод црте"

То је једна од најважнијих вести спектакуларне вечери у елитном такничењу, 18 утакница у исто време, где су Реал Мадрид и Бајерн завршили у плеј-офу, Лил и Астон Вила прошли у осмину финала, а загребачки Динамо, упркос победи против Милана 2:1 са 11 бодова, остане "испод црте".



Man City comeback win keeps them alive in the #UCL 🔵 pic.twitter.com/670kVdYcLl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2025

Грађани су после велике борбе на крају са 3:1 победили Клуб Бриж и тако су успели да се увуку међу 24 најбоље екипе у овом такмичењу. Повели су гости на велико изненађење тако што су повели и са тим резултатом се отишло на велики одмор. У наставку утакмице Сити је заиграо знатно боље, па је преко Коваћића, Ордоњеза који је постигао аутогол и на крају Савиња успео да дође до победе која га је сместила тамо где можда и не припада. Ова утакмица је била драматична када се ради о Пепу Гвардиоли, који је једва посматрао друго полувреме, али сигурно му је лакнуло када се завршила ова утакмица и Сити је обезбедио бараж за осмину финала. Манчестер сити је на крају заузео 22. место са 11 бодова.

Арсенал је победом над Брестом у гостима дошао на крају до трећег места табеле Лиге шампиона. До тријумфа у Француској тим Микаела Артете је дошао после преокрета. Први је повео шпански тим преко Данџуме који је у 28. минуту довео свој тим до преокрета, да би победу Арсеналу донели Жоржињо и Енванери. Сви голови су постигнути са беле тачке.

Бајерн је рутински савладаоо Слован на свом терену. После само осам минута игре Томас Милер је довео свој тим до предности. У другом делу меча головима Кејна и Комана Бајерн је потврдио своју победу, да би почасни гол за словачки тим постигао Толић у 90. минуту. Бајерн је на крају заузео 11. место.

Bayern München end the league phase with a win ✅#UCL pic.twitter.com/JtpU4hw65S — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2025

Атлетико Мадрид је прегазио Салцбург у Аустрији са 4:1. Јорганџије су до предности стигле у петом минуту голом Симеонеа, да би до краја меча голове постизали Гризман у два наврата и Лојренте. Једини стрелац за Салцбург је био Дагим. Атлетико је успео да се пласира директно у осмину финала, јер је лигашки део оконпао са петом месту. На утакмици која није имала резултатски значај Штурм је савладало Лајпциг резултатом 1:0. Једини гол је постигао Малић у 42. минуту.

Фудбалери Пари Сен Жермена у великом стилу пласирали су се међу 24 тима која ће даље разигравати за пласман у Лиги шампиона, баш тамо где им је и место. Други меч заредом чета Луиса Енрикеа приказала је атомски фудбал, псоел спектакуларне победе над Ситијем "свеци" су у мечу одлуке против Штугарта у Немачкој били још убедљивији - потукли су "швабе" 4:2. Троструки стрелац за госте био је Усман Дембеле, једном је мрежу домаћих погодио и неизбежни Бредли Баркола и Парижани су тако, након проблематичног уводног дела у елитном такмичењу, у последње две рунде показали да ће се и те како питати на даљем путу. У 90 минута фудбала са Ситијем и Штутгартом сила из Париза је постигла осам голова.

Ousmane Dembele to Lamine Yamal is the biggest downgrade ever

pic.twitter.com/OGkLboeViO — Kylian Mbappe is the GOAT (@Tezzathekchen) January 29, 2025

Уз Лил, који је победом од 6:1 против Фејнорда обезбедио пласман међу осам најбољих, па са те позиције има луксуз да чека ривала у нокаут фази, исти успех постигла је и Астон Вила. После крајње узбудљивог меча екипа Унаја Емерија остварила је велику победу од 3:2 над Селтиком и заузела последње место које директно води у осмину финала Лиге шампиона. Гол одлуке, након вођства Виле 2:0, па поравнања већ до полувремена, постигао је Оли Воткинс у 60. минуту.

Мадридски Реал је на крају заузео 12. место у првом делу такмичења па ће тежим путем до осмине финала. "Краљевски клуб" је потврдио одличну форму тријумфом над Брестом у Генгану резултатом 3:0 уз два гола Родрига.

Сјајан меч, како се и очекивало од две нападачке екипе, одиграли су Барселона и Аталанта, после којег гости више жале због ремија који их је удаљио од Топ8 друштва па ће Гасперинијева "сквадра" кроз плеј-оф морати да хвата воз за осмину финала. Резултат 2:2 донели су стрелци голова Јамал и Араухо са једне и Едесрсон и Пашалић са друге стране. Каталонци су прву фазу Лиге шампиона завршили на другој позицији, иза Ливерпула.

Lamine Yamal - Raphinha insane connection for the goal, but look at the pass from Gavi pic.twitter.com/L9QNE9RKjH — Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) January 29, 2025

Победу вредну останка у Топ 8 остварио је и првак Немачке Бајер из Леверкузена, па ће и Алонсов тим одмарати први део нокаут фазе и чекати ривала у наредној. "Фармацеути" су у рутинском маниру потукле прашку Спарту резултатом 2:0 уз голове Вирца и Теље.

Фудбалери Динамо Загреба у осмом колу Лиге шампиона победили су екипу Милана резултатом 2:1 (1:0), али ипак нису успели да се домогну нокаут фазе, пошто су завршили као први "испод црте", на 25. месту са 11 бодова. Лошија гол разлика у поређењу са Ситијем, Спортингом и Брижом их је коштала. Прво вођство на мечу донео је Батурина већ у 19. минуту, мреже су мировале све до 53. када је изједначио Милано преко Пулишића. Победоносни погодак за домаћине је постигао Пјаца у 60. минуту.

Јувентус није изашао на крај са Бенфиком. Португалци су славили са 2:0 преко Павлидиса у 16, односно Кокче у 81. минуту. Оба клуба се налазе у плеј-оф зони – на 14, односно 20. месту на табели.

Спортинг је ремизирао са Болоњом 1:1 (1:0). На погодак Побеге у 21. минуту одговор су домаћини нашли тек у 77. минуту преко Хардера. Болоња се овом утакмицом опростила од Лиге шампиона, док је Спортинг на 23. позицији.

Интер је убедљиво славио над Монаком – 3:0 (2:0). Хет-трик је постигао Мартинес погоцима у 4. минуту – након реализованог пенала, 16. и 67. минуту и тако "запечатио" свој тим на 4. месту које воде директно у осмину финала. Монако је такође у плеј-офу – са 17. позиције.

Лил је на домаћем терену прегазио Фејенорд са чак 6:1 (2:1). Дефинитивно титула трагичара припада траунеру који је постигао чак два ауто-гола – један у 38, а други у 76. минуту. За Лил су мрежу редом тресли Сахруи у 4, Гомес у 57, Давид у 74. и Кабела у 80. минуту. Једини гол за Фејенорд је постигао Хименес у 14. минуту. Лил је са 7. позиције изборио осмину финала, док ће Фејенорд играти шеснаестину.

Звездин ривал у групи – ПСВ Ајндховен је био бољи од Ливерпула са 3:2 (3:2). Све је завршено у првом полувремену када смо и видели свих пет голова. Гакпо је био прецизан са беле тачке у 28. минуту за вођство Ливерпула, па је изједначење уследило већ у 35. преко Бакајокоја. За 2:1 за Енглезе се потрудио Елиот у 40, Сабари му је узвратио у 45. минуту, а у шестом минуту надокнаде првог полувремена је, испоставиће се победоносни гол постигао Пепи. Ливерпул заузима прву позицију на табели, док ће се ПСВ борити за осмину финала.

Резултати и стрелци осмог кола Лиге шампиона:

Астон Вила – Селтик 4:2 (Роџерс 3, 5, Воткинс 60 Роџерс 90+2 – Ида 36, 38), Барселона – Аталанта 2:2 (Јамал 48, Араухо 73 – Едерсон 67, Пашалић 80), Бајер Леверкузен – Спарта Праг 2:0 (Вирц 32, Теља 64), Бајерн – Слован Братислава 3:1 (Милер 8, Кејн 63, Коман 84 – Толић 90), Борусија Дортмунд – Шахтјор 3:1 (Гираси 17, 44, Бенсебаини 80 - Гомеш 50), Брест – Реал Мадрид 0:3 (Родриго 27, Белингем 57, 79), Динамо Загреб – Милан 2:1 (Батурина 13, Пјаца 60 – Пулишић 50), Ђирона – Арсенал 1:2 (Данжума 28 – Жоржињо 38. пенал, Енванери 42), Интер – Монако 3:0 (Мартинез 3. пенал, 16, 67), Јувентус – Бенфика 0:2 (Павлидис 16, Кокџу 81), Лил – Фејенорд 6:1 (Сехрауи 5, Траунер 38(аг), Гомес 57, Дејвид 74, Кабела 80 – Хименес 14), Манчестер Сити – Бриж 3:1 (Ковачић 53, Ордоњез 62(аг), Савињо 78 – Оњедика 45), ПСВ – Ливерпул 3:2 (Бакајоко 35, Саибари 45, Пепи 45+6 – Гакпо 28. пенал, Елиот 40), Салцбург – Атлетико Мадрид 1:4 (Дагим 90+1 – Симеоне 5, Гризман 13, 45+3, Љоренте 63), Спортинг – Болоња 1:1 (Хардер 77 – Побега 21), Штурм – Лајпциг 1:0 (Малић 42), Штутгарт – ПСЖ 1:4 (Фирих 78 – Баркола 7, Дембеле 17, 35, 54).