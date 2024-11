НАКОН ДЕБАКЛА СИТИЈА Јошку Енглези ставили на „СТУБ СРАМА” ВИДЕО

Сити је доживео један од најтежих пораза у ери Пепа Гвардиоле, са 4:1 од Спортинга.

Овај меч је само продубио кризу на Етихаду јер је трећи пораз "грађана" у низу, након Тотенхема у Лига купу и Борнмута у Премијер лиги прошле недеље.

То се Гвардиолиној екипи није догодило шест и по година, од априла 2018. Осим тога, Манчестер сити је примио четири гола у Лиги шампиона први пут после осам година, још од пораза 4:0 од Барселоне.

А према енглеским медијима огроман део кривице за пораз који се памти сноси најскупљи дефанзивац у историји.

The Josko Gvardiol 🇭🇷🔒 Foul That Gave Sporting Lisbon Their Penalty pic.twitter.com/z7b0y60fdF

— Every Premier League Club (@EveryPremier) November 5, 2024