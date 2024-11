(ФОТО) УДРУЖИЛИ СЕ Навијачи Украјине и Албаније заједно у Тирани вређали Србију и Русију

Због тога је и Србија гледала ка овим мечевима, поготово ка Албанији јер су тамо у Тирани играле домаћа репрезентација и Украјина, где је био важан исход овог меча за Орлове, али где је виђен и један скандал у изведби навијача.



Албанија и Украјина су играли меч који је директно и одређивао која ће екипа доћи на друго место у Групи један и тако проћи у бараж, где ће потенцијални ривал њој бити и селекција Србије. Домаћин је поражен са 2:1 и тако је испао у нижу Лигу нација, али су успели да направе скандал.

Између осталог, Украјина је на својој трибини истакла и транспарент против Србије и Русије, где су им рекли да од...у јер су окупатори, док су заједно са Албанцима и узвикивали погрдне речи на рачун наше земље.

- Србијо, од...и - чуло се са трибина у Тирани.

На крају, Украјина је славила и отишла у бараж, где би могла управо да игра против Србије, док ће Албанија играти у Ц Лиги нација.

