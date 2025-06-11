ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Тријумфални Равноселци

Равноселци су у последњем колу оверили титулу, играли опуштено, створили велики број шанси и постигли четири лепа гола од којих је три дао Урош Цицмил, најбољи стрелац Подручне лиге Суботица у сезони 2024/25.

Пролетер (РС) - Јадран 4:0 (0:0)



РАВНО СЕЛО: Игралиште Крај Јегричке, гледалаца око 150, Судија: Спичановић (Ловћенац). Стрелци: Цицмил 52. 66. 70. Загорчић 89. (Пролетер), Жути картон: Кобиларов, (Пролетер).

ПРОЛЕТЕР: Јоргић, Кецман Цицмил, Гаџић, Збућновић, Тројановић (Ковачевић), Којичић, Новићевић, Загорчић, Ковачев, Гојков (Кобиларов).

ЈАДРАН: Ђорђевић, Мирановић, Рац Петин, Станишић, Маћиженски, Бодоњи, Кривокапић, Комазец, Жмукић, Радоц. Матковић.

Тако ће у суботу 14. јуна на ревијалној утакмици у Равном Селу између Пролетера и репрезентације подручне лиге Суботица Равноселцима бити утучена два пехара - за освојено прво место и најбољем стрелцу лиге Урошу Цицмилу.

Л. Киш

Резултати: Препород – Сента 4:1, Ђурђин – Напредак 3:0, Пролетер (РС) – Јадран 4:0, Обилић – Сутјеска 3:1, АФК – Будућност 7:2, Чока – Пролетер (Њ) 4:1, Његош – Томиславци 6:2, Ударник Вишњевац – Таванкут 0:6.