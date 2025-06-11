ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Тријумфални Равноселци
Равноселци су у последњем колу оверили титулу, играли опуштено, створили велики број шанси и постигли четири лепа гола од којих је три дао Урош Цицмил, најбољи стрелац Подручне лиге Суботица у сезони 2024/25.
Пролетер (РС) - Јадран 4:0 (0:0)
РАВНО СЕЛО: Игралиште Крај Јегричке, гледалаца око 150, Судија: Спичановић (Ловћенац). Стрелци: Цицмил 52. 66. 70. Загорчић 89. (Пролетер), Жути картон: Кобиларов, (Пролетер).
ПРОЛЕТЕР: Јоргић, Кецман Цицмил, Гаџић, Збућновић, Тројановић (Ковачевић), Којичић, Новићевић, Загорчић, Ковачев, Гојков (Кобиларов).
ЈАДРАН: Ђорђевић, Мирановић, Рац Петин, Станишић, Маћиженски, Бодоњи, Кривокапић, Комазец, Жмукић, Радоц. Матковић.
Тако ће у суботу 14. јуна на ревијалној утакмици у Равном Селу између Пролетера и репрезентације подручне лиге Суботица Равноселцима бити утучена два пехара - за освојено прво место и најбољем стрелцу лиге Урошу Цицмилу.
Л. Киш
Резултати: Препород – Сента 4:1, Ђурђин – Напредак 3:0, Пролетер (РС) – Јадран 4:0, Обилић – Сутјеска 3:1, АФК – Будућност 7:2, Чока – Пролетер (Њ) 4:1, Његош – Томиславци 6:2, Ударник Вишњевац – Таванкут 0:6.
|
1. Пролетер (РС)
|
30
|
24
|
3
|
3
|
93:21
|
75
|
2. Његош
|
30
|
21
|
5
|
4
|
77:25
|
68
|
3. Чока
|
30
|
18
|
4
|
8
|
73:45
|
58
|
4. Сента
|
30
|
15
|
7
|
8
|
61:42
|
52
|
5. Томиславци
|
30
|
15
|
6
|
9
|
65:53
|
51
|
6. Таванкут
|
30
|
13
|
11
|
6
|
59:33
|
50
|
7. Ђурђин
|
30
|
14
|
2
|
14
|
67:65
|
44
|
8. АФК
|
30
|
14
|
2
|
14
|
58:57
|
44
|
9. Сутјеска
|
30
|
10
|
7
|
13
|
58:56
|
37
|
10. Ударник В.
|
30
|
11
|
3
|
16
|
52:72
|
36
|
11. Будућност
|
30
|
10
|
5
|
15
|
43:60
|
35
|
12. Пролетер (Њ)
|
30
|
10
|
3
|
17
|
54:70
|
33
|
13. Обилић
|
30
|
10
|
2
|
18
|
48:62
|
32
|
14. Препород
|
30
|
9
|
4
|
17
|
42:71
|
31
|
15. Јадран
|
30
|
7
|
4
|
19
|
33:93
|
25
|
16. Напредак
|
30
|
4
|
2
|
24
|
30:88
|
14