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ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Тријумфални Равноселци

11.06.2025. 17:59 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Поздрав играча Пролетера публици
Фото: Поздрав играча Пролетера публици

Равноселци су у последњем колу оверили титулу, играли опуштено, створили велики број шанси и постигли четири лепа гола од којих је три дао Урош Цицмил, најбољи стрелац Подручне лиге Суботица у сезони 2024/25.

Пролетер (РС) - Јадран 4:0 (0:0)

РАВНО СЕЛО: Игралиште Крај Јегричке, гледалаца око 150, Судија: Спичановић (Ловћенац). Стрелци: Цицмил 52. 66. 70. Загорчић 89. (Пролетер), Жути картон: Кобиларов, (Пролетер).

ПРОЛЕТЕР: Јоргић, Кецман Цицмил, Гаџић, Збућновић, Тројановић (Ковачевић), Којичић, Новићевић, Загорчић, Ковачев, Гојков (Кобиларов).

ЈАДРАН: Ђорђевић, Мирановић, Рац Петин, Станишић, Маћиженски, Бодоњи, Кривокапић, Комазец, Жмукић, Радоц. Матковић.

Тако ће у суботу 14. јуна на ревијалној утакмици у Равном Селу између Пролетера и репрезентације подручне лиге Суботица Равноселцима бити утучена два пехара - за освојено прво место и најбољем стрелцу лиге Урошу Цицмилу.

Л. Киш

Резултати: Препород – Сента 4:1, Ђурђин – Напредак 3:0, Пролетер (РС) – Јадран 4:0, Обилић – Сутјеска 3:1, АФК – Будућност 7:2, Чока – Пролетер (Њ) 4:1, Његош – Томиславци 6:2, Ударник Вишњевац – Таванкут 0:6.

  1.  Пролетер (РС)

30

24

3

3

93:21

75

  2.  Његош

30

21

5

4

77:25

68

  3.  Чока

30

18

4

8

73:45

58

  4.  Сента

30

15

7

8

61:42

52

  5.  Томиславци

30

15

6

9

65:53

51

  6.  Таванкут

30

13

11

6

59:33

50

  7.  Ђурђин

30

14

2

14

67:65

44

  8.  АФК

30

14

2

14

58:57

44

  9.  Сутјеска

30

10

7

13

58:56

37

10.  Ударник В.

30

11

3

16

52:72

36

11.  Будућност

30

10

5

15

43:60

35

12.  Пролетер (Њ)

30

10

3

17

54:70

33

13.  Обилић

30

10

2

18

48:62

32

14.  Препород

30

9

4

17

42:71

31

15.  Јадран

30

7

4

19

33:93

25

16.  Напредак

30

4

2

24

30:88

14

 

Подручна лига Суботица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
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