ПОРТУГАЛАЦ ПРЕ СРБИНА! Митровић ”покраден”, Роналдо најбољи играч Блиског истока

Кристијано Роналдо је добио ово престижно признање на свечаној церемонији која се одржала у Дубаију.

Међутим, истини за вољу, ово баш није праведна одлука, пошто је по свим параметрима Александар Митровић био успешнији.

Репрезентативац Србије је са Ал Хилалом освојио титулу првака Саудијске Арабије, у којој је био други на листи стрелаца, иза Португалца. Ипак, његови голови су били доста важнији, јер су клубу донели титулу.

🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo wins the Best Middle East player 2024 at the Globe Soccer Awards. pic.twitter.com/9N116fiX29

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024