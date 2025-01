ПРЕМИЈЕР ЛИГА: Сити се разгоропадио, шок за Челзи, Арсенал "крао" од 16. минута, па га стигла карма

Манчестер сити је са чак 4:1 победио Вест Хем на домаћем терену, што је изабраницима Пепа Гвардиоле друга победа у низу први пут после неколико месеци.



"Грађани" су тиме успели да сотану на шестом месту табеле и у игри за пласман у Лигу шампиона, пошто су од титуле далеко 11 бодова за Ливерпулом уз две утакмице више.

Листу стрелаца на "Етихаду" отворио је бек гостију Цоуфал, аутоголом у десетом минуту, а предност је дуплирао Халанд у 42.

Већ у 58. минуту било је 4:0, пошто су у три минута голове постигли Халанд и Фоден, док је почасни гол за госте био дело Фулкруга у 71. минуту.

Челси је имао победу у џепу на гостовању Кристал Паласу, али се на крају догодио реми од 1:1.

Гости су повели после сјајне акције Санча и стрелца Палмера већ у 14. минуту утакмице и предност су чували без већих проблема.

Успео је Палас да се пробуди у другом полувремену, али никако није могао до гола, барем не све до 82. минута.

Тада је Матета погодио за 1:1 и бацио "плавце" на колена, који до краја меча нису успели да дођу до три бода.

Астон Вила је на свом терену савладала Лестер са 2:1, нанвеши "лисицама" пети пораз у низу и оставивши их на претпоследњем месту табеле.

После првих 45 минута није било голова, а предност домаћима донео је Рос Баркли у 58. минуту.

Мавидиди је успео да изједначи у 63, али само 13 минута касније Бејли је погодио за 2:1, што се испоставило као коначан резултат.

Борнмут је у 20. колу ПЛ успео да уради оно што Сити, Челси и Арсенал нису – да победи Евертон.

Осми меч у низу Борнмут је освојио барем један или сва три бода, а жртва су овог пута биле "карамеле".

Дуго су се гости бранили и успевали да издрже, али је одбрана пукла у 77. минуту када је гол постигао Брукс.

David Brooks' volley secured all three points for Bournemouth! 🍒#BOUEVE pic.twitter.com/m2wGZddlFt — BBC Sport (@BBCSport) January 4, 2025

Најубедљивију победу кола за сада остварио је Брентфорд, који је на гостовању разнео Саутемптон, најгору екипу лиге, са 5:0.

"Свеци" су после ове катастрофе остали на зачељу табеле са учинком од једне победе, три ремија и чак 16 пораза у 20 утакмица.

На полувремену је било "само" 1:0 после гола Шадеа у шестом минуту, али је домаћин примио чак четири у наставку.

Стрелци су били Мбемо (2), Луис-Потер и Виса, а један гол је чак и поништен.

🇨🇲🪄 Bryan Mbeumo: 17 goals contributions in 23 games for Brentford this season. 📈



25-years-old. 🔝 pic.twitter.com/LkzNdznRLJ — EuroFoot (@eurofootcom) January 4, 2025

Фудбалери Арсенала и Брајтона ремизирали су резултатом 1:1 у 20. колу Премијер лиге. Брајтон је успео да одоли Арсеналу на домаћем терену и упише четврти реми у низу, док је Арсеналу прекинут низ од четири победе у свим такмичењима. "Тобџије", ипак, неће бити задовољно, пошто их овај реми оставља на пет бодова заостатка за лидером Ливерпулом, уз чак две утакмице више. А није деловало као да ће Арсенал испустити победу у Брајтону, јер је повео већ у 16. минуту преко тинејџера Нванерија, након феноменалног соло продора. Тај гол је, међутим, био нешто што баш и није требало гостима, колико год то чудно звучало.

Изабраници Микела Артете су од тог тренутка већ кренули да "краду" време и одуговлаче, а Нванери је чак добио и жути картон због предугог извођења аута. Све то у првом полувремену...

И, како то обично бива, та "прљава" тактика се Арсеналу обила у главу, пошто је у 61. минуту Брајтон изборио пенал – додуше, сумњив – који је реализовао Жоао Педро – за 1:1.

📽️ - Saliba brings down Joao Pedro with his head, penalty brighton!pic.twitter.com/PnNaCp0CVW — Football Report (@FootballReprt) January 4, 2025

Арсенал је успео да створи неколико добрих шанси тек усамој завршници, преко Одегарда и Партија, али лопта није хтела у гол, па је резултат остао непромењен.

"Тобџије" сада чека дуел са Тотенхемом на свом терену 15. јануара, док Брајтону следи гостовање Ипсвичу дан касније.

Премијер лига, 20. коло:

Тотенхем – Њукасл 1:2 (1:2)

Соланке 4 – Гордон 6, Исак 38

Астон Вила – Лестер 2:1 (0:0)

Баркли 58, Бејли 76 -- Мавидиди 63

Борнмут – Евертон 1:0 (0:0)

Брукс 77

Кристал Палас – Челси 1:1 (0:1)

Матета 82 -- Санчо 14

Манчестер сити – Вест Хем 4:1 (2:0)

Цоуфал 10аг, Халанд 42, 55; Фоден 58 -- Фулкруг 71

Саутемптон – Брентфорд 0:5 (0:1)

Шаде 6, Бумо 62, 69п; Луис-Потер 92, Виса 94

Брајтон – Арсенал 1:1 (0:1)

Педро 61п -- Нванери 16