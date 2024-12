Сада и званично! ЕВО КО СУ ДОМАЋИНИ ДВА МУНДИЈАЛА: ФИФА донела одлуку коју су сви чекали, асови ће отворити и обележити век од првог Светског првенства

Шпанија, Португал и Мароко, уз помоћ Аргентине, Парагваја и Уругваја биће организатори највеће фудбалске смотре за шест година, а после њих ће самостално да буде домаћин Саудијска Арабија.

Све ове одлуке су најављене раније, али су ове среде озваничене, с посебним акцентом на Саудијску Арабију, одакле се последњих година упумпава велики новац у фудбал. Сада ће, као одговор Катару, да буде Светско првенство 2034. године.

FIFA also confirm Spain, Portugal & Morocco will be joint-hosts of the 2030 World Cup 🚨 pic.twitter.com/haWSHAVMfY

— Sky Sports (@SkySports) December 11, 2024