СЕНЗАЦИЈА У ХРВАТСКОЈ: Освајач "Златне лопте" стиже у Динамо?

На тој позицији се налази Ненад Бјелица који јесте победом над Вараждином у претходном колу барем привидно обезбедио останак на "Максимиру", али нису сви уверења да хрватском стручњаку не треба уручити отказ.



"Фабио Канаваро је први избор Динама за новог тренера ако клуб одлучи да смени Ненада Бјелицу. Хрватски клуб види Канавара као савршен избор и он је главни кандидат", написао је Романо.

Динамо је заправо и желео Канавара пре доласка Бјелице, а после одласка Сергеја Јакировића. Ипак, на крају је избор био оно што је познато, наспрам доласка прослављеног италијанског фудбалера.

Подсетимо, недавно је у ХНЛ и на клупу Хајдука из Сплита сео његов некадашњи саиграч Ђенаро Гатузо.

Канаваро је током играчке каријере наступао за Парму, Наполи, Интер, Јувентус, Реал и Ал Ахли. За Италију је забележио 136 наступа. Освојио је "Златну лопту" 2006. године.

У тренерској каријери је предводио Гвангџоу, Беневенто и Удинезе, а био је и селектор Кине.

