СКАНДАЛ У БУНДЕСЛИГИ: Навијачи погодили голмана у главу и прекинули меч, а онда је виђен најчуднији расплет

Гости из Бохума су преко Сисока успели да поведу у 23. минуту упркос искључењу Мијошија, али је домаћин изједначио преко Холербаха десет минута касније.



Ипак, фаворизовани Унион ни са играчем више није успео да дође до гола, ушло се у надокнаду, а онда, голман Древес је прво добио жути картон због одуговлачења, па је погођен у главу од стране домаћин навијача, претпоставља се упаљачем.

Он је морао да буде изнет са терена, како би му се указала помоћ, а меч је био прекинут на двадесетак минута. Судија је послао играче оба тима назад у свлачионице.

Гостујући навијачи су кренули у скандирање "победа гостију", а након 20 минута паузе, односно чекања, играчи су се ипак вратили на терен.

Према информацијама, голман Бохума није претрпео озбиљније последице, а након двадесетак минута паузе, виђен је најчуднији расплет утакмице икад.

На гол Бохума стао је играч са бројем 33, Хофман. У наредних неколико минута они су се међусобно добацивали лоптом, не желећи да нападну гол противника, па су само сачекали да судија свира крај.

Bochum goalkeeper Patrick Drewes is hit in the head by something from the stands and receives medical attention. The referee has asked the teams to go into the dressing rooms. #FCUBOC pic.twitter.com/HXZf2HiP2k

— Football24/7 (@foet247europa) December 14, 2024