СЛ: Раднички убедљив против Вождовца, Младост боља од Јавора

НИШ/ИВАЊИЦА: Фудбалери Радничког из Ниша убедљиво су савладали Вождовац 3:0 у утакмици 2. кола плеј-офа Суперлиге, док је Младост из Лучана у комшијском дербију славила против Јавора у Ивањицо 1:0.