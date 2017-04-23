СЛ: Раднички убедљив против Вождовца, Младост боља од Јавора

У плеј-ауту Металац је савладао Бачку 2:1 и значајно поправио своје шансе да избори опстанак.
Резултати 32. кола:
Плеј-оф: Раднички Ниш - Вождовац 3:0 (Арсић 15, Јовановић 47, Апостоловић 90), Јавор - Младост 0:1 (Бојовић 51).
Субота: Партизан - Војводина 1:0 (Ђурђевић 1), Напредак - Црвена звезда 1:2 (Вукановић 94 - Канга 59 пенал, Плавшић 76).
Табела: Црвена звезда 43, Партизан 43, Војводина 33, Младост 30, Напредак 26, Раднички Ниш 25, Вождовац 23, Јавор 22.
Плеј-аут: Металац - Бачка 2:1 (Мијић 38. пенал, Томић 88 - Чековић 71).
Субота: Борац - Чукарички 0:1 (Ожеговицј 54), Нови Пазар - Рад 3:0 (Марковић 43 пенал, 50, Игњатовић 85), Радник - Спартак 3:0 (Миловановић 34, Радовић 61, Трифуновић 74).
Табела: Чукарички 23, Спартак 22, Радник 19, Рад 18, Металац 17, Бачка 17, Нови Пазар 13, Борац 12.