Сремска лига: Дивошани с пенала чувају врх

Али, први и трећи гол су постигли из најстрожих казни. Са беле тачке сигуран је оба пута био Совиљ. Иначе, гости, иако, млада екипа, играли су допадљив фудбал.

Р. Маричић

Хајдук (Д) - Словен 3:1 (2:0)

ДИВОШ: Стадион Хајдука, гледалаца 250, судија Чекичевић (Моровић).Стрелци: Совиљу у 1. и 53. (оба из пенала) и Савићевић у 23. за Хајдук, а Достанић у 60. минуту за Словен. Жути картони: Ристић (Хајдук), Васовић, Мандић (Словен).

ХАЈДУК: Д. Петровић 7 (Стајчић 7), Симић 7, Зорановић 7, Ристић 7, Новаковић 7, М. Петровић 7, Грујић 7, Савићевић 7 (Зец 7), Зељковић 7, Совиљ 7, Пендо 7 (Мицић 7).

СЛОВЕН: Васовић 6, Топић 6, Мандић 6, Јовановић 6, Нинковић 6, Пазарски 6, Пузић 6, Достанић 6, Поповић 6, Видовић 6 (Марковић 6), Јакшић 6.

Домаћини, су пружили, снажан отпор, унапред фаворизованим гостима. Успели су домаћини и да остваре изванредан резултат. Победили су, јер, су се више залагали, и то је одлучило победника. Уствари, више су желели победу.

Г. Закић

Доњи Петровци - Слобода 3:1 (1:0)

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Стадион Доњих Петроваца, гледалаца 150, судија Тошић (Стара Пазова).Стрелци: Чворков у 16.и Ковачевић у 78. и 80. за Доње Петровце, Кнежевић у 87. минуту за Слободу.Жути картон: Костић (Слобода).

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Ивановић 8 (Јовић), Путица 8, Чалић 8, Николић 8 (Боснић), Јоргић 8, Стојановић 8, Чворков 8, Ковачевић 8, Недимовић 7, Крстић 8, Црнокрак 8.

СЛОБОДА: Нинић 7, З. Миличевић 7, Видаков 7, Новић 7, Кнежевић 7, Перишић 7, Ашћерић 8, Љубојевић 7, Обрадовић 7, Костић 7, Стојановић 7.

САЛАШ НОЋАЈСКИ: Будућност - Хртковци 0:3, КЛЕНАК: Борац - Први мај 0:1, ВРДНИК: Рудар - Партизан 1:1, ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Доњи Петровци -Слобода 3:1, ДИВОШ: Хајдук - Словен 3:1, АДАШЕВЦИ: Граничар - Јадран 2:0, ПОПИНЦИ: Напредак - Љуково 1:0, МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА: Подриње -Митрос 8:0.