Сремска лига: Дивошани с пенала чувају врх

Али, први и трећи гол су постигли из најстрожих казни. Са беле тачке сигуран је оба пута био Совиљ. Иначе, гости, иако, млада екипа, играли су допадљив фудбал.
Р. Маричић
Хајдук (Д) - Словен 3:1 (2:0)
ДИВОШ: Стадион Хајдука, гледалаца 250, судија Чекичевић (Моровић).Стрелци: Совиљу у 1. и 53. (оба из пенала) и Савићевић у 23. за Хајдук, а Достанић у 60. минуту за Словен. Жути картони: Ристић (Хајдук), Васовић, Мандић (Словен).
ХАЈДУК: Д. Петровић 7 (Стајчић 7), Симић 7, Зорановић 7, Ристић 7, Новаковић 7, М. Петровић 7, Грујић 7, Савићевић 7 (Зец 7), Зељковић 7, Совиљ 7, Пендо 7 (Мицић 7).
СЛОВЕН: Васовић 6, Топић 6, Мандић 6, Јовановић 6, Нинковић 6, Пазарски 6, Пузић 6, Достанић 6, Поповић 6, Видовић 6 (Марковић 6), Јакшић 6.
Домаћини, су пружили, снажан отпор, унапред фаворизованим гостима. Успели су домаћини и да остваре изванредан резултат. Победили су, јер, су се више залагали, и то је одлучило победника. Уствари, више су желели победу.
Г. Закић
Доњи Петровци - Слобода 3:1 (1:0)
ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Стадион Доњих Петроваца, гледалаца 150, судија Тошић (Стара Пазова).Стрелци: Чворков у 16.и Ковачевић у 78. и 80. за Доње Петровце, Кнежевић у 87. минуту за Слободу.Жути картон: Костић (Слобода).
ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Ивановић 8 (Јовић), Путица 8, Чалић 8, Николић 8 (Боснић), Јоргић 8, Стојановић 8, Чворков 8, Ковачевић 8, Недимовић 7, Крстић 8, Црнокрак 8.
СЛОБОДА: Нинић 7, З. Миличевић 7, Видаков 7, Новић 7, Кнежевић 7, Перишић 7, Ашћерић 8, Љубојевић 7, Обрадовић 7, Костић 7, Стојановић 7.
САЛАШ НОЋАЈСКИ: Будућност - Хртковци 0:3, КЛЕНАК: Борац - Први мај 0:1, ВРДНИК: Рудар - Партизан 1:1, ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Доњи Петровци -Слобода 3:1, ДИВОШ: Хајдук - Словен 3:1, АДАШЕВЦИ: Граничар - Јадран 2:0, ПОПИНЦИ: Напредак - Љуково 1:0, МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА: Подриње -Митрос 8:0.
|
1. Хајдук (Д)
|
27
|
18
|
4
|
5
|
61:17
|
58
|
2. Први мај
|
27
|
17
|
6
|
4
|
72:16
|
57
|
3. Подриње
|
27
|
17
|
6
|
4
|
62:15
|
57
|
4. Слобода
|
27
|
15
|
1
|
11
|
34:33
|
46
|
5. Јадран
|
26
|
11
|
7
|
9
|
38:31
|
40
|
6. Граничар (А)
|
27
|
11
|
6
|
10
|
51:49
|
39
|
7. Будућност
|
27
|
11
|
5
|
10
|
36:35
|
38
|
8. Борац (К)
|
27
|
10
|
5
|
12
|
35:28
|
35
|
9. Словен
|
27
|
9
|
7
|
11
|
36:40
|
34
|
10. Напредак (П)
|
27
|
9
|
7
|
11
|
27:37
|
34
|
11. Хртковци
|
27
|
10
|
3
|
14
|
40:53
|
33
|
12. Љуково
|
26
|
9
|
5
|
12
|
32:42
|
32
|
13. Партизан
|
27
|
9
|
3
|
15
|
41:59
|
30
|
14. Рудар
|
27
|
9
|
2
|
16
|
27:49
|
29
|
15. Митрос
|
27
|
8
|
2
|
17
|
28:57
|
26
|
16. Д. Петров.
|
27
|
7
|
1
|
19
|
30:69
|
22