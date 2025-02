ШТА ТО РАДИШ МАМА? Првотимац Реал Мадрида оставио девојку и смувао њену мајку?! СКАНДАЛ У ФУДБАЛСКОМ СВЕТУ (ФОТО)

Шпански фудбалер Фран Гарсија (25), актуелни играч Реал Мадрида, нашао се у центру скандала због наводног раскида с дугогодишњом девојком Естелом Љамас и упуштања у љубавну везу с њеном мајком.



Ови наводи за сада нису потврђени и само су гласине које круже, јер се ни фудбалер ни његова наводно бивша девојка нису оглашавали на ову тему, а многи и даље сматрају да до раскида није ни дошло, упркос тврдњама које круже друштвеним мрежама.

Њих двоје се и даље међусобно прате на Инстаграму, а ни интимне фотографије и снимци нису обрисани са профила.

Шушка се да је до раскида дошло крајем јануара 2025. године, а гласине су подгрејале шокантне тврдње које су пренели поједини интернет форуми и портали - да је Гарсија у вези с мајком Естеле Љамас.

Након ових гласина Естела се повукла са друштвених мрежа и из јавности иако је радо објављивала неке тренутке из приватног живота, а годинама уназад била је Гарсији највећа подршка и многи су их сматрали складним паром који је у стабилној вези.

Шта је истина, остаје да видимо.

Real Madrid left back Fran Garcia has left his Girlfriend and started a relationship with the mother of his Girlfriend. pic.twitter.com/8us95fjBWE

— Wisdom Raymond Sports (@RaymondJnr64) January 28, 2025