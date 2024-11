СВИ СУ ШОКИРАНИ! ПЕП ГВАРДИОЛА КРВАВ И МОДАР ПРЕД КАМЕРАМА “Желим сам себе да повредим…”

"Грађани" су до 75. минута водили против холандске екипе у Лиги шампиона са 3:0, али је меч завршен нерешено - 3:3. Сити је тако постао први клуб у историји елитног такмичења који је у последњих 15 минута меча испустио предност од три гола разлике.



Гвардиола је се пред камерама појавио крвав, модар и изгребан. Сам себе је повредио током меча, а с обзиром на то шта су играчи Ситија урадили, морамо га разумети.



Pep Guardiola on those cuts: "With my fingers… I want to harm myself".

