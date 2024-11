УЕФА ДОНЕЛА ОДЛУКУ О ПРЕКИНУТОМ МЕЧУ РУМУНИЈА – ТЗВ. КОСОВО:  Победа службеним резултатом за Румуне, али казне и за једне и за друге

Победа, службеним резултатом 3:0, додељена је румунској селекцији, која је остала на терену, након што су гости одлучили да у судијској надокнади, док је на семафору писало 0:0, оду у свлачионицу.



Фудбалски савез тзв. Косова се жалио на непримерено понашање навијача Румуније, као и на провокације, односно узвике са трибина "Србија, Србија" и "Косово је Србија".

Поред изгубљеног меча, гости су кажњени и са 6.000 евра због недоличног понашања.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 15, 2024