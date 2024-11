(ВИДЕО) ХАОС У БУКУРЕШТУ Цео стадион скандира "СРБИЈА, СРБИЈА, СРБИЈА..." Фудбалери тзв. Косова одлазе с терена уз ГРОМОГЛАСНЕ ЗВИЖДУКЕ

Све то десило се у 97. минуту. Утакмица није настављена.



Свему томе претходио је сукоб фудбалера на терену, а потом је уследило скандирање целог стадиона "Србија, Србија, Србија".



Медији у Румунији објавили су да су фудбалери тзв. Косова провоцирали навијаче домаћег непријстојним гестикулацијама! Њихово напуштање терена окарактерисали су као велику срамоту.



🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting "Serbia, Serbia, Serbia!"

Сви се питају зашто су заправо фудбалер тзв. Косова напустили меч?