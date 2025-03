УЕФА ОДБРАНИЛА ПОЉСКОГ СУДИЈУ: Алварез је имао контакт са лоптом, ВАР је морао да обавести судију

"Атлетико се данас распитивао код УЕФА о инциденту који је довео до поништења ударца са пенала који је извео Хулијан Алварез на крају јучерашњег меча Лиге шампиона против Реал Мадрида. Иако минималан, играч је имао контакт са лоптом користећи стојећу ногу пре него што је ударио, као што се види на доступним снимцима. Према садашњем правилу (Правила игре, Правило 14.1), ВАР је морао да позове судију сигнализирајући да гол мора да се поништи. УЕФА ће ући у разговоре са ФИФА и ИФАБ како би утврдила да ли би правило требало да се преиспита у случајевима кад је двоструки додир очигледно ненамеран", стоји у саопштењу УЕФА.

Утакмицу је судио Пољак Симон Марчињак.

Реал је после бољег извођења пенала елиминисао Атлетико и пласирао се у четвртфинале где ће играти против Арсенала.

🚨 More footage of Julian Alvarez’s penalty.



You decide if it was a double touch.pic.twitter.com/zpHZwnpRT0

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 13, 2025