Ужасна трагедија ПРОНАЂЕНО ТЕЛО НЕСТАЛОГ ХРВАТСКОГ ФУДБАЛЕРА Полиција открила кључни детаљ смрти

Док се чекају резултати обдукције, шпанска полиција сматра да се ради о несречном случају у којем нису учествовале треће особе.



Информасион наводи да је његово тело пронађено на дубини од два метра у близини једног од пристаништа у луци.



Према информацијама на интернетској страници sosdesaparecidos.es, Јелкић се још увек води као нестао.



Nachdem der junge Walliser Fussballer Jakov Jelkic am Samstag in Alicante als vermisst gemeldet wurde, erreicht am Montag die traurige Nachricht die Angehörigen. Jakov ist tot. https://t.co/B0eZWBOlTz

