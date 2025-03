(ВИДЕО) Александар Митровић изашао из болнице

Уз снимак се поручује да је Митровић напустио болницу и да је сада његово здравствено стање стабилно.



Подсетимо, "Митрогол" је завршио у болници због убрзаног рада срца.

Митровић се после два месеца паузе изазване повредом тетиве у петак вратио на терен и постигао гол против Ал Фејха, али је након тога завршио у болници.

Митровић је ове сезоне постигао 13 голова за Ал Хилал у домаћем шампионату, а пет пута је био стрелац у азијској Лиги шампиона.

