(ВИДЕО) ГОЛЧИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЋА ЗА МИЛВОЛ: Нова прослава у Митровом стилу

Милвол је победу славио минималним резултатом, а Ивановић је поново гол славио у стилу Александра Митровића.



Српски нападач из редова Милвола постигао је нови гол у Чемпионшипу, четврти у лиги и пети укупно, а овај је вероватно био и најефкенији од старта сезоне.

Промашио је Коноли пенал у 34. минуту за госте, али су се они на крају ипак радовали када је Ивановић у 61. минуту затресао мрежу. Ивановић је сјајно прихватио лопту на неких 20 метара, мало удесно, и онда ју је маестрално, из прве закуцао у мету.

Бивши нападач Војводине послао је "ракету" у мрежу Лутона на истеку сата игре, голман се није ни померио, и то је уједно био и једнини погодак на мечу, па је тако тим из Јужног Лондона, захваљујући нашем нападачу, остварио и помак на табели.

Оно по чему ће овај тренутак остати такође упамћен је и начин прославе гола Ивановића, који је својевремено "патентирао" други српски нападач, својевремено страх и трепет за голмане у Енглеској.

Милвол је тренутно 16. на табели Чемпионшипа и ово му је била тек прва победа након шест мечева.

MIHAILO IVANOVIĆ 🇷🇸(2004) BREAKS THE DEADLOCK WITH AN ABSOLUTE GOLAZO!!!

RAEES BANGURA-WILLIAMS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(2004) WITH THE ASSIST!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/mxLm5dnSlE

