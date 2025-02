(ВИДЕО) ЛЕВАНДОВСКИ ПРВИ У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ ГОЛОВА: Јамал му асистирао за победу Барсе

Барселона сад на трећем месту има 45 бодова, четири мање од Реала и три мање од мадридског Атлетика.

Једини гол на мечу дао је Роберт Левандовски после асистенције Ламина Јамала. Левандовски је први играч у пет најбољих европских лига ове сезоне који је дао 30 или више голова.

LAMINE SETS UP LEWANDOWSKI, FINALLY



Thought he shot over for a sec💀 pic.twitter.com/T46QB26nhr

— Ali (@Ali400B) February 2, 2025