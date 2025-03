(ВИДЕО) НИКО НИЈЕ ВИДЕО КОНТАКТ! Атлетико се жалио – УЕФА спрема саопштење због спорног пенала; Шта ће сада бити?

Тешко је и данас утврдити да ли је лева нога Аргентинца пипала лопту пре ударца, што је, када су пенали у питању, недозвољена радња, такозвани "дупли контакт". ВАР је рекао своје - Алварес је дирао лопту и судија Симон Марчињак му је поништио гол.

Победа је припала Реалу, али "горак укус" је остао код љубитеља фудбала и бес код навијача пораженог тима...

У Атлетику се не мире са оваквим епилогом, па су са УЕФА током дана на "усијаној линији" тражећи објашњење за спорну ситуацију, преломну за исход меча. "Јорганџије" су уверене да ниједан угао свих могућих снимака казненог ударца Алвареса не показује да је Аргентинац дирао лопту ногом којом се ослонио пре ударца.

🚨 More footage of Julian Alvarez’s penalty.



You decide if it was a double touch.pic.twitter.com/zpHZwnpRT0

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 13, 2025