(ВИДЕО) НОВИ УЖАС У ИТАЛИЈИ: Срушио се још један играч Фиорентине

Подсетимо, 1. децембра се још један првотимац Виоле, Едоардо Бове, срушио на терен током меча са Интером.



Што се тиче Кена, он је неколико минута пре него што му се слошило, морао ван терена јер је био ударен коленом у главу.

Имао је рану изнад ока, указана му је помоћ, вратио се на терен, да би се онда сам од себе срушио на центру игралишта.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

Очигледно је пређашња повреда оставила последице по нападача "љубичастих".

Брзо је реаговала хитна, а Кен је изнет на носилима. Имао је и "крагну" за врат.

Заменио га је Николо Фађоли у 67. минуту.

На крају, Верона је остварила победу од 1:0.

Spiace per Moise Kean ma come si fa a far rientrare uno con una simile ferita in testa?#VeronaFiorentina #Kean pic.twitter.com/54Cm36BCed

— pinco pallino (@pazzodicalcio) February 23, 2025