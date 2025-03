(ВИДЕО) ВЛАХОВИЋУ СВАНУЛО С НОВИМ ТРЕНЕРОМ Запањио Тудора првог дана у Јувентусу

Хрватски стручњак је преузео "стару даму" од Тијага Моте, код кога се српски нападач нашао у немилости од јануара, када је кроз позајмицу стигао Рендал Коло-Муани.

Француз је избацио Влаховића из стартне поставе, чиме Јуве ништа није добио, те је дошло до смене тренера.

Након репрезентативне паузе и две добре утакмице за Србију против Аустрије, уз гол у другом мечу за пласман у А дивизију Лиге нација, Влаховић је од Тудора добио један више слободан дан.

И није хтео да га искористи.

Италијански медији преносе да је Тудор био изненађен када је Влаховића видео у тренинг центру дан пре договореног повратка у Торино.

То је одушевило Хрвата, који га наводно већ планира у стартној постави за суботњи меч против Ђеное.

Иначе, Италијани масовно потенцирају изјаву Тудора још из 2022. године када је јасно, гласно и недвосмислено изјавио да је за њега Влаховић најбољи нападач у Серији А.

Сада га има у тиму и засигурно ће га максимално користити, тим пре јер воли да игра у формацији са двојицом нападача.

Подсетимо, Влаховић је ове сезоне за Јувентус постигао 14 погодака.

Safe to say that Tudor is a big Vlahovic fan👀



pic.twitter.com/bbE4fnUDB6

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) March 23, 2025