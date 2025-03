ЗВАНИЧНО: Звезда остала без диреткног места у Лиги шампиона!

После вечерашње победе Боде Глимта над Олимпијакосом (3:0) у првом мечу осмине финала Лиге Европе, норвешки шампион је стигао до 45.000 поена и иза себе оставио Звезду (44.000) која више нема ни теоретске шансе.



Чак ни Боде није сигуран, како Салцбург, Шахтјор, Олимпијакос, Динамо и Ренџерс имају у овом тренутку јачи коефицијент од њих. Оно што им недостаје јесте шампионска титула.

Оно што је за Звезду битно, јесте да сви заједно шампиони својих држава не буду Салцбург, Динамо и Копенхаген, како би у том случају изгубила статус носиоца у квалификацијама.

Звезда је у једном тренутку конкурисала да као шампион државе са најјачим клупским коефицијентом ван 10 најјачих европских лига обезбеди директно учешће у елитном такмичењу следеће сезоне, али сада је тај сан окончан.

Црвено-бели ће морати да крену од другог кола квалификација 22. јула. Биће носилац у свим евентуалним квалификационим колима, а компјутерске прогнозе у овом тренутку кажу да би првак Србије требало да буде у Лиги шампиона и следеће сезоне. Ипак, пут до тог нивоа биће далеко тежи него претходних сезона.

Прошле сезоне је Звезда имала директно место у Лиги шампиона, а ове је стартовала од плеј-оф фазе квалификација и елиминацијом Боде Глимта обезбедила је осам мечева у новом формату елитног европског такмичења.

