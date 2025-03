(ВИДЕО) ЗВЕЗДИН ТИНЕЏЕР ИСПИСАО ИСТОРИЈУ СРПСКОГ ФУДБАЛА: Саво Радановић постао је најмлађи дебитант

Саво Радановић, голман Црвене звезде, постао је најмлађи дебитант српског фудбала.



Саво је између статива тима Црвене звезде у Супер лиги Србије два дана после 16 рођендана, оборио је рекорд Луке Белића из ОФК Београда.

Белић је рекорд поставио 2012, кад је имао 16 година и седам дана био је у тиму „романтичара“ на суперлигашком мечу.

Са другог на треће место сада је потиснут Иван Илић из Црвене звезде (16 година, 15 дана) и Душан Влаховић који је за Партизан у Супер лиги дебитовао са 16 година и 24 дана.

Било је ситуација да су у Супер лиги Србије играли и млађи од 16 година, али мимо прописа и без специјалног лекарског прегледа. Зато нису озваничавани као рекордери садашњи спортски директор Радничког 1923 Славко Перовић као играч Обилића и Филип Ступаревић (Вождовац).

Оставио је одличан утисак на утакмицама, посебно у Монте Карлу, где је тим тренера Ненада Милијаша освојио бод.

Посебна занимљивост је да је Црвена звезда у последња три кола имала различите голмане: Ивана Гутешу, Омрија Глазера и Сава Радановића.

It's a special day as 16-year-old goalie Savo Radanović makes his debut.



XI | Radanović, Seol, Đurić, Milosavljević, Annan, Kanga, Šljivić, Ilić, Milson, Katai, Ndiaye.



Subs | Glazer, Guteša, Rodić, Elšnik, Stojković, Maksimović, Silas, Ivanić, Bruno, Radonjić. 🇵🇪 #FKCZ pic.twitter.com/jmsst0gSuL

— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) March 2, 2025