АТЛАНТА ТРЕЈДУЈЕ БОГДАНА? Три тима га већ желе!

Како пише НБА инсајдер Марк Штајн, Атланта већ неко време планира да га трејдује.

Најпре се писало да је то случај са Клинтом Капелом, али извори из НБА казују да Хокси све више испитују тржиште у жељи да трејдују српског шутера.

Није тајна да би и Богдановић пристао на то, а наговештава се да су три озбиљне опције пред њим.

The Hawks are looking to move Bogdan Bogdanović, per @TheSteinLine



“It has been known for some time that Atlanta is willing to trade veteran center Clint Capela, but league sources say that the Hawks have begun actively exploring the trade market for their own perimeter… pic.twitter.com/dkE43PzUYM

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 30, 2025