БОМБА: Недовић у Макабију

Како јавља израелски "Walla Sports" српски кошаркаш Немања Недовић налази се пред трансфером у Макаби из Тел Авива.

Они су већ раскрстили са људима попут Тревиона Вилијамса и Ливаја Рендолфа, довели су Ошеја Брисета, а наводило се да су заинтересовани за Девонтеа Грејема и Демијана Џонса.

Нови генерални менаџер Клаудио Колдебела решио је да тренеру Одеду Каташу оформи врло конкурентан састав и избор за бека скорера пао је на Немању Недовића.

Према неким наводима Недовић неће наставити каријеру у Црвеној звезди у којој је прошле сезоне одиграо 27 мечева и имао је просек од 9,2 поена, 1,4 скока и 2,9 асистенција.

Немања Недовић има 34 године, а у каријери је играо још за Лијетувос Ритас, Голден Стејт Вориорсе, Санта Круз Вориорсе, Валенсију, Уникаху, Олимпију Милано и Панатинаикос.

🇮🇱‼️Maccabi Tel Aviv are following the case of Nemanja Nedovic, according to @Orshkedy. #basketball #euroleague #maccabi #redstar #crvenazvezda #paobc pic.twitter.com/p8yEuTFHzn

— Christos Harpidis (@chrisalucard) July 17, 2025