ДАЛАС ИЗБРИСАО ДОНЧИЋА? Маверикси још једним потезом разбеснели навијаче

Осим што су пустили највећу звезду тима, Маверикси су поново разбеснели навијаче.

Далас је у промотивном видеу за званичне друштвене мреже избрисао трагове бивших играча, укључујући Луку Дончића и Максија Клебера.

Посебну пажњу изазвала је сцена у којој је лик једног од кошаркаша прекривен и обојен, док је преко њега постављен грб Даласа.

The Mavs are such a sorry organization for censoring Luka in this hype video… absolutely NO appreciation for the 25-year-old that just carried the franchise to the Finals 😩 https://t.co/R3Kdl3GJy0 pic.twitter.com/0NfvUXVMWW

— Kicks (@kicks) February 21, 2025