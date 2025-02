ДОНЧИЋ ОТИШАО КОД НАЈБОЉЕГ: Леброн Џејмс играч недеље на Западу

Џејмс је прошле недеље просечно бележио 27,5 поена,10 асистенција и 7,3 скока по утакмици. ЛА Лејкерси су прошле недеље забележили три победе и један пораз.

За најбољег играча Истока проглашен је кошаркаш Кливленда Донован Мичел. Он је имао просек од 22,8 поена и шест асистенција по мечу.

Кливленд је прошле недеље остварио четири победе у НБА лиги.

NBA Players of the Week for Week 15.



West: LeBron James (@Lakers)

East: Donovan Mitchell (@cavs) pic.twitter.com/ak2MIjnVG4

— NBA (@NBA) February 3, 2025