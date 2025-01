(ФОТО) Боби Марјановић у стилу почео Нову годину

"Важно је да Нова година почне са стилом! Бобан Марјановић је на путу за Кину", објавио је Мишко Ражнатовић на друштевним мрежама, уз фотографију српског центра на београдском аеродрому.



Марјановић ће нову етапу каријери започети на Далеком Истоку, након што се летос вратио у Европу из НБА лиге, када је потписао уговор са Фенербахчеом.

Није се Боби снашао у клубу из азијског дела Истанбула, сарадња није дуго трајала – српски центар је просечно бележио четири поена и 3,5 скокова за десет минута на паркету у Евролиги – па се недавно разишао са турским тимом.

Спекулисало где ће даље, али на крају завршио у Кини и каријеру ће наставити у ЦБА лиги, у тиму Џеђанг Гуангша Лајонса, тренутно првопласираној екипи тамошњег шампионата, где тренутно има скор од 19 победа и четири пораза.

Тридесетшестогодишњак из Бољевца је поред Фенера и Звезде, претходно играо и за Хјустон, Далас, Филаделфију, Клиперсе, Детроит, Сан Антонио, Мегу, Раднички КГ, Нижњи, Жалгирис, ЦСКА и Хемофарм.

It’s important for the New Year to start with style😀!

Boban Marjanovic is on his way to China and CBA!#BeoBasket pic.twitter.com/42r7Ddaaob

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) January 1, 2025