(ФОТО/ВИДЕО) ДЕНВЕР ЗАБЕЛЕЖИО НОВУ ПОБЕДУ УЗ ЈОШ ЈЕДНУ СЈАЈНУ ПАРТИЈУ НАШЕГ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦА Једна асистенција Јокића делила од трипл-дабла

Репрезентативац Србије стао је на корак од трипл дабла и уписао популарни "Сомбор дабл" од 27 поена, 16 скокова и 9 асистенција.

За разлику од претходног меча и пораза од Минесоте, изабраници Мајка Мелоуна су од почетка били фокусирани и јасно показали да желе као победници да изађу из овог дуела. Тако је већ после прве деонице било 37:26, а двоцифрена предност сачувана је до полувремена, упркос нешто бољој игри гостију.

И овога пута, Никола Јокић је био на висини задатка и на паркету је био прави вођа, као много пута до сада. Колико је Јокић био добар на овом мечу, нарочито се видело у моменту када је нанизао три тројке и тако јасно показао ривалу да у овом сусрету нема шта да тражи.

Is that Steph Curry out there relocating in the half court? 3 straight 3s in a row for Jokic pic.twitter.com/J0q8kqQiR9

— will jones ⚒️ (@Will_d_jones) November 3, 2024