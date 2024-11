(ФОТО, ВИДЕО) ОВАЦИЈЕ ЗА НОВАКА У ХАЛИ „АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ“: Ђоковић након фудбалера бодри и кошаркаше Црвене звезде

Олимпијски шампион је у дворану стигао почетком друге деонице, а дочекан је аплаузима и овацијама са трибина, као и скандирањем његовог имена.

Ђоковић је претходне вечери у друштву Филипа Крајиновића гледао на стадиону „Рајко Митић” фудбалере Звезде против Барселоне.

