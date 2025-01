ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ СВИХ ВРЕМЕНА ДОЛАЗИ НА ВЕЧИТИ ДЕРБИ Шекил О'Нил стиже у Арену, огласио се на урнебесан начин

Он је раније добијао позив од елитног такмичења да посматра вечитих ривала.

Овога пута је то прихватио и то на урнебесан начин.

- Шекил Ониловић прихвата, и обавестите ме када и где, и ја ћу бити тамо - написао је О'Нил у коментару.

За овај меч је прекасно, али би четвороструког шампиона у најјачој кошаркашкој лиги на свету могли да гледамо на неком од наредних окршаја.

Shaquille O’nealovic we’ll see you in 🇷🇸 soon @SHAQ https://t.co/Qu7RccTfOH pic.twitter.com/bEFh5OQxjF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 31, 2025